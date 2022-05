Rachat de Zynga par Take Two : les actionnaires donnent leur feu vert

La voie est (presque) libre. Le rachat de Zynga par Take Two pour plus de 12 milliards de dollars a reçu le feu vert des actionnaires des deux studios. Cela signifie qu’il n’y aura plus de négociations sur les actions de Zynga après la clôture de la bourse en fin de journée, et que Zynga sera retiré de la cotation au NASDAQ dans les tous prochains jours. L’opération de rachat devrait être bouclée le lundi 23 mai.

Pour Take-Two Interactive, ce rachat n’est pas forcément une opération financière particulièrement rentable, sachant que Zynga a réalisé deux exercises successifs marqués par des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars. L’essentiel n’est pourtant pas là : Take-Two récupère en effet une manne de près de 40 millions d’utilsiateurs actifs, et de quoi briller sur le segment du jeu mobile (qui représente aujourd’hui seulement 10% du CA de l’éditeur). Le catalogue Zynga est en effet blindé de titres mobiles extrêmement populaires comme FarmVille, Empires & Puzzles, Merge Dragons, ou bien encore Harry Potter : Énigmes et Sorts.