Mars : bientôt la fin de parcours pour l’atterrisseur InSight et le sismomètre SEIS

Le temps passe vite : cela fait déjà plus de trois ans que l’atterrisseur InSight est arrivé sur Mars, plus exactement dans la région Elysium Planitia. A ses côtés, le sismomètre SEIS, un appareil mis au point par le CNES et dont la supervision scientifique est assurée par l’Institut de Physique du Globe de Paris. Le SEIS a détecté plus de 1300 secousses dans les entrailles de Mars, dont une a même récemment atteint la magnitude 5 sur l’échelle de Richter.

Ce travail de collecte de données va bientôt prendre fin. SEIS est en effet alimenté en énergie par l’InSight auquel il est rattaché, et ce dernier ne dispose plus que de 10% de sa capacité énergétique initiale à cause des gros dépôts de poussière martienne sur ses panneaux solaires. Les choses ne devraient pas s’arranger puisque l’hiver martien qui s’annonce est encore plus chargé en poussières.

Au delà de ces contraintes techniques, le programme scientifique touche à sa fin : la récolte de données sismiques s’arrêtera dès cet été, puis InSight et le SEIS devraient doucement s’endormir vers la fin de l’année. Le décrochage sera progressif : après l’arrêt du bras robotisé suivra une phase d’espacement dans la collecte.