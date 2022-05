Qualcomm dévoile des lunettes AR sans fil sous Snapdragon XR2

Qualcomm ne s’est pas contenté de présenter ses nouveaux SoC Snapdragon 7 Gen 1 (4nm, milieu/haut de gamme) et Snapdragon 8+ Gen 1 lors de sa keynote. Le fondeur américain a aussi sorti de son chapeau le nouveau design de référence pour les lunettes AR embarquant le processeur Snapdragon XR2, un SoC dédié pour les casques VR ou AR. La principale amélioration (par rapport au Reference Design de l’an dernier), c’est l’absence de tout fil entre le casque et le smartphone/PC/tablette, le tout grâce à une puce FastConnect 6900. Malgré le sans fil, la latence d’affichage serait un poil en dessous des 3 ms !

On constate aussi aisément une belle cure d’amincissement : les lunettes AR sont 40% plus fines selon Qualcomm, et le poids serait mieux réparti de façon à améliorer le confort. Ces lunettes AR XR2 disposent aussi de deux écrans micro-OLED (1 920 x 1 080 pixels par œil) avec une fréquence de rafraichissement de dalle de 90 Hz. L’appareil est aussi équipé de deux caméras monochromes ainsi que d’une caméra RVV qui servent au suivi positionnel sur six axes (6DoF). La partie connexion est assurée par le Wi-Fi 6/6E, le Bluetooth et le FastConnect.

Pour rappel, Qualcomm ne proposera pas à la vente cet appareil, qui sert en quelque sorte de « patron » hardware pour les fabricants désireux de se lancer dans le monde merveilleux de la AR.