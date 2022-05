Un studio français va produire une série sur la vie de Jack Ma, le fondateur d’Alibaba

Depuis son « évaporation » temporaire de toute vie publique en 2021, le milliardaire Jack Ma n’est plus vraiment le trublion des affaires qui nous gratifiait autrefois de keynotes insensées. La vie foisonnante de cet ancien prof d’anglais devenu le co-fondateur du géant Alibaba nous sera bientôt racontée dans une série basée sur le livre biographique Alibaba : The House That Jack Ma Built. Et la bonne surprise, c’est qu’un studio français, Oble, a été chargé de la production de cette mini-série en huit épisodes. Variety ne donne pas d’autres détails, si ce n’est que le scénario sera co-écrit avec l’auteur de l’ouvrage.

Hugo Brisbois, le cofondateur d’Oble, décrit Jack Ma comme « un héros improbable du monde des affaires, qui a été l’un des tout premiers en Chine à comprendre le potentiel d’Internet et qui, contre toute attente, a su l’exploiter, naviguant entre les réglementations et battant les géants de la Silicon Valley pour construire un champion local ». On ne sait pas encore quelle plateforme récupèrera les droits de diffusion de cette adaptation.