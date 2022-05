Stan Lee continuera de passer une tête dans le MCU (merci le CGI)

Le créateur de mondes, c’était bien lui : le très regretté Stan Lee s’est éteint le 12 novembre 2018 en laissant derrière lui un héritage immense. Le créateur infatigable est en effet à l’origine de la plupart des super-héros Marvel les plus populaires, à l’instar de Spider-Man (1962), Les Quatre Fantastiques (1961), Hulk (1962), Iron Man (1963), Docteur Strange (1963) ou bien encore Daredevil (1964). Depuis le milieu des années 2000-2010, Stan Lee n’avait plus la main sur les créations du MCU, se contentant alors d’arpenter les films de Disney/Marvel en une multitudes de caméos très appréciés des fans.

L’homme à la moustache grise avait bien sûr disparu des écrans après son décès en 2018, mais ce dernier devrait bientôt faire son grand retour grâce à un accord de licence sur 20 ans passé entre POW! Entertainment (co-fondé par Lee) et Genius Brands International. Cet accord ouvre la voie à une exploitation commerciale de l’image de Stan Lee… et donc au retour des caméos grâce aux miracles du numérique et de l’image de synthèse.

Andy Heyward, le patron de Genius Brands International, n’a pas caché pas son enthousiasme : « Cela garantit vraiment que Stan, grâce à la technologie numérique, aux images d’archives et à d’autres formes, vivra dans les lieux les plus importants, les films Marvel et les parcs à thème Disney. » Nul ne sait cependant dans quel film du MCU le grand Stan passera de nouveau une tête (numérique). Les paris sont ouverts.