Netflix diffuse des films et séries avant leur sortie à certains abonnés

Netflix teste un nouveau format consistant à diffuser ses nouveaux films et séries à quelques abonnés, avant la disponibilité pour tout le monde. L’objectif est d’obtenir le maximum d’avis, quitte à faire des changements.

Une diffusion en avant chez Netflix

Ce principe de montrer des séries et des films en avance est relativement nouveau pour Netflix, mais c’est une pratique courante dans l’industrie du cinéma. Les réalisateurs et producteurs peuvent ainsi connaître l’avis des spectateurs et opérer éventuellement à des changements. Par exemple, la fin de Terminator 2 a été changée après des retours négatifs de spectateurs qui avaient été invités à voir le film en avance et qui n’avaient pas apprécié la fin d’origine.

L’idée est similaire chez Netflix. Selon Variety, le service de streaming propose depuis environ un an des groupes qui comprennent des abonnés (uniquement américains pour l’instant). Ils peuvent voir des films et séries, et doivent ensuite remplir un formulaire de satisfaction pour indiquer ce qui leur a plu, déplu, ce qu’il faudrait changer selon eux ou encore s’ils recommanderaient les films/séries à leurs proches.

Bien évidemment, les abonnés sélectionnés doivent s’engager à ne pas divulguer publiquement des informations sur les films et séries regardés avant leur disponibilité pour le public. Ils doivent signer un accord de non-divulgation avant de pouvoir participer au test.

Le service de streaming ne précise pas pour l’instant si son programme verra le jour ailleurs qu’aux États-Unis. Peut-on s’attendre à un système équivalent avec quelques abonnés européens ?