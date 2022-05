Il va y avoir du monde sur le créneau du RPG d’Heroic-fantasy ou de Fantasy : Elder Scrolls VI, Awoved, et aussi désormais… le nouvel action-RPG en open world du studio polonais Techland, à qui l’on doit Dying Light 2 : Stay Human. L’excellent démarrage de Dying Light 2: Stay Human (plus de 5 millions de ventes) aura peut-être donné des ailes au studio pour se lancer dans un nouveau projet d’envergure.

L’unique artwork du futur jeu d’action-RPG de Techland

Exit le post-apo donc, et place à la Fantasy. Techland se fixe toujours des objectif ultra ambitieux avec un titre AAA qui nécessitera même « d’agrandir l’équipe de manière significative » selon les termes du communiqué publié. Karolina Stachyra, une ancienne scénariste des quêtes et dialogues de The Witcher 3 : Wild Hunt (tout de même…), participe à l’écriture du titre. La directrice de la narration de Techland (depuis 2016) permettra peut-être d’éviter les nombreux soucis d’écriture constatés sur Dying Light 2…

Quelques vétérans du secteur ont aussi rejoint le studio pour participer à ce vaste projet, comme Bartosz Ochman, un transfuge de CD Projekt Red qui a notamment travaillé sur The Witcher 3 : Wild Hunt et Cyberpunk 2077, le directeur créatif Mario Maltezos (Prince of Persia : Les Sables du Temps) ou bien encore David McClure, un ancien d’Arkane Studios qui a bossé sur le très bon Deathloop.