Echo, la série Marvel, arrive en 2023 et se dévoile en image

Marvel détaille aujourd’hui Echo, une future série qui arrivera en 2023 sur Disney+. Le programme mettra en avant Maya Lopez, un personnage joué pour la première fois par Alaqua Cox dans la série Hawkeye comme cheffe de gang atteinte de surdité déterminée à faire payer Ronin (alias Clint Barton) pour toutes ses exactions.

Des détails sur la sortie de la série Echo en 2023

Echo renvoie aux origines du personnage de Maya Lopez, dont le comportement impitoyable à New York la rattrape jusque dans sa ville natale. Elle va devoir faire face à son passé, renouer avec ses origines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté si elle espère un jour pouvoir aller de l’avant.

Au casting de la série, on retrouve Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs et Cody Lightning, avec également Graham Greene et Zahn McClarnon. Les épisodes sont réalisés par Sydney Freeland et Catriona McKenzie. Les producteurs exécutifs sont Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre et Jason Gavin. Les coproducteurs exécutifs sont Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King et Jennifer Booth.

Il n’y a pour l’instant pas encore une date précise pour la sortie de la série Echo sur Disney+, si ce n’est que ce sera dans le courant de 2023. Le programme est en plein tournage à Atlanta.