Jeu vidéo : Gameloft choisit Paris pour son premier studio en France

Gameloft a ouvert son premier studio de développement en France et il se situe à Paris. Il s’agit de son 18e studio dans le monde, les 17 autres comptant plus de 3 600 collaborateurs en Espagne, en Europe de l’est, au Canada, en Asie du sud-est et en Australie. Les bureaux parisiens vont être l’occasion d’avoir 30 collaborateurs.

Premier studio français de Gameloft et c’est à Paris

« Gameloft est une entreprise internationale et multiculturelle, mais qui a ses racines en France. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer au développement de cette industrie florissante dans un marché français très attractif », a commenté le PDG du groupe Stéphane Roussel, cité dans le communiqué.

Julien Billard rejoint Gameloft Paris en tant que Studio Manager. « Je suis très fier de prendre la tête du premier studio parisien de Gameloft. La région parisienne est riche en talents, qu’ils débutent leur carrière ou qu’ils soient des professionnels confirmés, et c’est dans cette logique d’incubation soutenue par les expertises du groupe que nous pensons faire la différence. Notre jeu en développement sera l’expression de cette ambition et viendra répondre aux attentes des joueurs sur un genre sous-représenté en France », déclare-t-il.

Ce nouveau studio ouvert à proximité du siège de la société, en plein cœur de Paris, doit permettre à l’éditeur de s’appuyer sur l’écosystème français du jeu vidéo. Son premier projet, qui sera dévoilé au cours de l’année prochaine, est un jeu gratuit multijoueur qui offrira une expérience orientée action et sport, a indiqué le groupe. Surtout, il sortira sur PC et consoles, et permettra à Gameloft de diversifier son catalogue, pour le moment orienté principalement vers les mobiles, un secteur de plus en plus compétitif.

Selon Le Figaro, Stéphane Roussel compte investir dès cette année 15 millions d’euros dans des jeux consoles, notamment issus de l’univers de Disney.