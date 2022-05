Après le Sonos Ray, la barre de son compacte et d’entrée de gamme que Sonos a dévoilé il y a quelques jours, un leak dévoile ce qui sera sans doute l’accessoire compagnon de cette barre de son, un mini subwoofer baptisé Sonos Sub Mini (nom de code interne S37)

La mini barre de son Sonos Ray…

… sera bientôt accompagnée de son mini subwoofer, le Sonos Sub Mini

sur la base des informations obtenues par des sources forcément bien informées, le site The Verge a réalisé un rendu 3D du mini caisson : le Sonos Sub Mini serait donc de forme cylindrique et fonctionnerait de concert avec le Sonos Ray mais aussi avec les modèles Sonos Beam et Sonos Arc. La puissance sonore délivrée par le Sonos Sub Mini serait bien sûr moindre que le caisson de basse (pas mini du tout) déjà au catalogue de Sonos. The Verge affirme enfin que ce mini caisson devrait être disponible à la vente d’ici le mois de septembre de cette année.