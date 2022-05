A la peine sur le front des nouveaux abonnements, Netflix se rappelle aux bons souvenirs des geeks. A partir du 6 juin et jusqu’au 10 juin prochain, le géant du streaming organisera la Geeked Week, un évènement en ligne qui reviendra sur les programmes geeks disponibles ou en préparation pour la plateforme. Le trailer de la Geeked Week dévoile quelques unes des séries/films qui seront présentés lors de cette semaine un peu spéciale, soit la série Sandman, la série animée Cyberpunk Edgerunners, la saison 3 d’Umbrella Academy, la saison 2 d’Alice in Borderland, la saison 2 de Sweet Tooth, etc.



La première journée (6 juin) sera consacrée aux séries, le 7 juin ce sera au tour des films, puis des programmes animés le 8 juin, la série Stranger Things le 9 juin et un focus sur les jeux video (nouveau dada de Netflix) le vendredi 10 juin. Le calendrier de la Geekd Week ne laisse pas beaucoup de place pour des annonces surprises, mais après tout, c’est l’occasion pour Netflix de frapper un grand coup alors que la concurrence commence à marquer des points en nombre d’abonnés (Disney+) ou en qualité de programmes (Amazon Prime Video avec The Boys et Le Seigneur des Anneaux, HBO avec Westworld saison 4 ou Euphoria, et même Apple TV+ avec Severance, CODA et bien d’autres).