DJI plancherait sur un drone FPV que l’on pourra piloter à l’intérieur des bâtiments

DJI semble bien décidé à couvrir tous les segments du marché du drone, de l’appareil de loisir ultra compact (comme le DJI Mini 3 Pro présenté il y a quelques jours), au drone professionnel (DJI Mavic 3) en passant par le drone FPV (DJI FPV Combo), ou bien encore…le drone FPV « indoor », qui pourra donc être dirigé à l’intérieur des bâtiments (non, pas votre salon rempli de porcelaine de Limoges). Le leaker DealsDrone rapporte en effet que le fabricant chinois plancherait sur un drone du nom d’Avata, un appareil de 500 grammes conçu pour le pilotage indoor grâce à ses hélices entourées d’un arceau circulaire de protection.

Avata is compact and weighs about 500g

Can fly indoors

The photo quality is much better (guess that the Mini 3 Pro is the same)

Greatly improved battery life

Manual mode is not supported

Head chase mode

Vibration function

Touchpad for glasses menu

Glasses can connect to phone pic.twitter.com/WUqpjXXEnK

— 航拍世家 打手 (@DealsDrone) May 15, 2022