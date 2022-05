Prey : dans le prochain film Predator, l’héroïne est une comanche au 18ème siècle (trailer)

Predator, le préquelle. Prey, le prochain film mettant en scène l’alien tueur, se déroulera 300 ans en arrière en plein pays Comanche, (qui ne s’appelait pas encore les Etats-Unis). Et une fois n’est pas coutume, c’est une héroïne qui s’opposera au redoutable Predator, l’actrice Amber Midthunder interprétant le rôle de Naru, une guerrière comanche qui ne manque pas d’audace et de courage. Le trailer ne donne pas beaucoup plus d’informations concernant le scénario (quoiqu’on s’en doute un peu…) mais la confrontation entre l’armement hyper avancé du Predator et les armes traditionnelles de la tribu indienne pourrait donner lieu à un affrontement dissymétrique encore plus épique que celui des précédents opus.

Prey est réalisé par Dan Trachtenberg (The Cloverfield Lane) et produit par les studios de la 20th Century Fox. Le film sera diffusé sur la chaine de streaming Hulu le 5 août prochain.