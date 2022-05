Google va supprimer près de 900 000 applications Android abandonnées

Google s’apprête à opérer à un important nettoyage sur le Play Store en retirant près de 900 000 applications Android. Cela concerne des applications qui ne sont plus mises à jour par les développeurs.

Gros nettoyage en vue sur le Play Store

En avril, Google avait annoncé qu’il allait supprimer les applications abandonnées. Aujourd’hui, le cabinet Pixalate indique qu’Apple et Google vont retirer 1,5 million d’applications de l’App Store et du Play Store, dont 869 000 du côté d’Android. Celles-ci n’ont pas reçu la moindre mise à jour au cours des deux dernières années.

Ces applications abandonnées, comme Google l’a expliqué précédemment, seront cachées dans le Play Store et n’apparaîtront pas dans les résultats de recherche pour les nouveaux utilisateurs. Les utilisateurs actuels de ces applications ne seront pas concernés.

Ce changement dans la façon dont le Play Store héberge les applications doit être mis en œuvre le 1er novembre 2022, ce qui laisse aux développeurs un certain temps pour mettre à jour leurs applications. Google précise que les développeurs doivent cibler un niveau d’API avec leurs applications des deux dernières années pour éviter ces changements. À partir de mai 2022, cela signifie qu’il faudra au moins cibler le niveau 29 de l’API, ce qui correspond à Android 10. Actuellement, Android 12 et 12L comprennent les niveaux 31 et 32 de l’API, Android 13 étant en test bêta pour le niveau 33 de l’API.