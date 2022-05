Fall Guys passe Free-to-Play et arrive bientôt sur Switch et sur Xbox (trailer)

Le party game/battle royale Fall Guys, qui connait toujours un très grand succès sur PlayStation, vient de faire sa révolution de printemps : le jeu du studio Mediatonic sera en effet disponible sur Switch, Xbox et sur l’ Epic Games Store le 21 juin prochain (Pour rappel, Fall Guys appartient à Epic depuis l’an dernier.). Et bien sûr, les parties seront cross-platform entre le PC, la PS4, la Xbox et la Switch (ex : un joueur PS4 pourra participer à la même session de jeu qu’un joueur Xbox). Mieux encore (ou pire, selon son point de vue sur la question), Fall Guys passera free-to-play pour l’occasion. Les joueurs qui avaient déjà acheté le titre recevront un pack spécial avec plein de bonus et de costumes (il faudra bien ça pour faire passer la pilule).

IT'S HAPPENING!

Soon you'll be able to play Fall Guys for free on ALL PLATFORMS!

See you on PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, and EGS on June 21!!!! pic.twitter.com/gLLzdMDD7Q

— Fall Guys – BIG Announcement TODAY!!!! (@FallGuysGame) May 16, 2022