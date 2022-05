Tesla arrête de prendre les commandes de Cybertruck pour l’Europe et la Chine

Tesla connait à nouveau de gros soucis sur sa supply chain, et en conséquence se voit contraint de prioriser ses commandes en fonction des zones géographiques. Après la réduction des commandes du futuriste Cybertruck, Tesla a donc pris la décision encore plus radicale de suspendre temporairement les commandes pour la zone Europe et la Chine. L’arrêt des commandes prend immédiatement effet : la page « européenne » sur le Cybertruck n’affiche plus que des informations générales sur le véhicule. A noter que l’interruption des commandes concerne en fait tous les pays où le Cybertruck était jusqu’ici proposé en préco, hormis bien sûr les Etats-Unis… et le Mexique !

Plus inquiétant sans doute, Tesla ne précise aucune date ou période de reprise des commandes de son Cybertruck, ce qui donne la fâcheuse impression que le constructeur anticipe une pénurie de composants nettement plus longue que prévue. Intel parie de son côté sur 2024 pour une retour à la normale, ce qui n’a guère de quoi rendre optimiste. Les premières livraisons effectives de Cybertruck devraient démarrer en 2023.