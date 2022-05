Android 12 est disponible en version stable pour le OnePlus Nord

OnePlus propose la version stable d’Android 12 avec la surcouche OxygenOS pour son OnePlus Nord de première génération. Une première bêta avait été distribuée au début du mois d’avril.

Disponibilité d’Android 12 pour le OnePlus Nord

Android 12 est notable pour le OnePlus Nord puisqu’il s’agit de la dernière mise à jour du système d’exploitation pour le smartphone. En effet, il n’aura pas le droit à Android 13 ni aux versions suivantes. Les utilisateurs auront toutefois le droit à une année supplémentaire pour des mises à jour de sécurité. Mais concernant Android à proprement parler, c’est l’ultime version pour ce modèle.

Que retrouve-t-on avec la mise à jour ? Il y a naturellement les différentes nouveautés qu’Android 12 propose et qui sont connues depuis un moment maintenant. OnePlus a également ajouté quelques éléments, dont un thème sombre personnalisable, l’amélioration du mode de mise au point de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’amélioration du mode Always-On Display et plus encore.

Un certain nombre de problèmes connus ont été mis en évidence, mais OnePlus n’a pas donné de calendrier pour les corrections de soucis tels que la disparition des pages de paramètres, les glitchs de l’écran d’appel, les crashs de l’appareil photo lors de l’utilisation du mode portrait, les artefacts de vignettes lors de la prise de photos en rafale et les interfaces utilisateur étranges lors de l’utilisation de la connexion rapide du smartphone en mode invité.

Android 12 pour le OnePlus Nord est disponible dès maintenant au téléchargement. La mise à jour est en cours de déploiement, il est donc possible que vous ne la voyez pas encore. Si c’est le cas, alors attendez quelques jours.