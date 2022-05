Black Mirror (Netflix) : une saison 6 serait en chantier, avec des épisodes aussi longs que des films !

Black Mirror, c’était mieux avant. Génial sur sa première saison (qui date de 2011), encore de haut niveau sur la seconde puis beaucoup plus « oubliable » sur les trois saisons produites par Netflix, Black Mirror reste tout de même l’une des séries dystopiques les plus convaincantes de ces dernières années (moins convaincante que La Servante Ecarlate ou que Mr Robot toutefois). Malgré les critiques peu amènes sur la 5 saison et ses trois petites épisodes, Netflix aurait tout de même décidé de rempiler pour une 6ème saison !

Variety annonce donc que le numéro un du streaming produirait une 6ème saison plus longue que la 5ème (ce qui ne sera pas bien difficile étant donné que la saison 5 ne comptait que trois épisodes), en espérant cette fois que les showrunners sauront retrouver le ton dérangeant et très peu politiquement correct de la saison 1, qui reste encore aujourd’hui l’une des meilleures première saison toutes séries confondues (avec aussi l’incroyable saison 1 de True Detective de HBO). Variety affirme enfin que chaque épisode de la saison 6 pourrait afficher la durée d’un film et bénéficierait d’un très haut niveau de production. Vivement que l’on en sache plus !