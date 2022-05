Qualcomm date (enfin) la présentation du Snapdragon 8 Gen 1+

Cette fois, c’est acté : Qualcomm vient d’officialiser la date de présentation de son processeur Snapdragon 8 Gen 1+, l’itération désormais « traditionnelle » du Snapdragon 8 Gen 1. Le processeur sera dévoilé en détails le 20 prochain. L’évènement a été confirmé sur Weibo, un choix logique de communication étant donné que la conférence se tiendra en Chine ! Qualcomm ne précise pas le nom du processeur sur son carton d’invitation, mais la présentation du 8 Gen 1+ ne fait plus aucun doute étant donné le retard déjà accumulé avec cette puce.

Si l’on s’en tient aux rumeurs les plus plausibles, le Snapdragon 8 Gen 1+ sera gravé en 4 nm et devrait embarquer un Cortex-X2, trois Cortex-710 et quatre Cortex-A510. L’objectif à atteindre ne sera pas uniquement d’augmenter la puissance, le 8 Gen 1+ étant destiné aux appareils à la fois mobile et demandeur en ressources, comme les casques VR autonomes. On attend donc Qualcomm au tournant sur le fameux ration puissance/consommation. Le fondeur pourrait aussi profiter de l’évènement pour dévoiler Snapdragon 7 Gen 1 (qui intègrerait l’Oppo Reno 8 attendu pour le 23 mai prochain.