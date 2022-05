Des chercheurs ouvrent la voie au premier ordinateur supraconducteur

Vers des ordinateurs des centaines de fois plus puissants que nos machines actuelles ? Des chercheurs néerlandais de l’Université de technologie de Delft (Pays-Bas) ont mis au point une « barrière non supraconductrice » qui ouvre certainement la voie (c’est contre-intuitif) au tout premier ordinateur supraconducteur.

En théorie, un ordinateur supraconducteur pourrait conduire l’électricité extrêmement rapidement dans les circuits électroniques sans aucune perte d’énergie – pour rappel, un supraconducteur est un métal ou un alliage qui, à une température critique proche du zéro absolu, n’oppose aucune résistance au passage du courant électrique -, mais ce modèle se heurtait aux principes de base de la physique et de l’électricité : dans un alliage supraconducteur, les électrons se déplacent en tous sens, alors que le signal électrique est à sens unique. D’ailleurs, le grand IBM lui-même et ses ingénieurs surqualifiés échouait à créer le premier ordinateur supraconducteur dans les années 70.

Les scientifiques de l’université de Delft ont pourtant touché le graal en mettant au point le Nb3Br8, un matériau de quelques atomes d’épaisseur qui sert de « barrière non supraconductrice » et serait ainsi capable de diriger les électrons dans un sens défini, ce qui est la condition sine qua non pour obtenir une information binaire (0 quand le courant ne passe pas, et 1 quand le courant passe). Le règne du semiconducteur toucherait-il à sa fin ?