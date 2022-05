Le Pixel 6a utilise un capteur d’empreintes différent du Pixel 6

Google annonce que le Pixel 6a, qui a été présenté cette semaine, n’embarque pas le même capteur d’empreintes que les Pixel 6 et 6 Pro. C’est Rick Osterloh, vice-président des appareils et services chez Google, qui a révélé l’information à Android Central.

Changement de capteur d’empreintes pour le Pixel 6a

Il faut savoir que le capteur d’empreintes sous l’écran des Pixel 6 et 6 Pro dérange de nombreux utilisateurs à cause de son manque d’efficacité. Il arrive régulièrement que le capteur ne reconnaisse pas l’empreinte dès le premier coup. Surtout, la reconnaissance est longue par rapport aux smartphones d’autres marques. Ce délai a été amélioré avec des mises à jour logicielles, mais la situation reste malgré tout en retrait par rapport à la concurrence.

Nous avons donc le droit à un nouveau capteur d’empreintes sous l’écran avec le Pixel 6a. Reste à savoir maintenant s’il est meilleur. On peut l’espérer, mais Google ne confirme pas. Le groupe se contente simplement de dire que le module est différent de celui des Pixel 6 et 6 Pro. Il se pourrait par exemple que ce soit une simple alternative afin de réduire les coûts.

Le Pixel 6a a le droit à la puce Tensor (la même que l’on retrouve dans les Pixel 6 et 6 Pro), un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 4 306 mAh, deux capteurs photo à l’arrière (grand-angle de 12,2 mégapixels et ultra grand-angle de 12 mégapixels) et un capteur photo frontal de 8 mégapixels.

Le smartphone sera disponible dès le 21 juillet pour 449 euros.