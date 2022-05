Les ventes totales de Nintendo Switch dépassent les ventes de PS4 aux Etats-Unis

Les chiffres du JV sur le marché américain viennent de tomber pour les premiers mois de l’année, et ils sont rien moins qu’historiques : en cumulé, les ventes totales de Nintendo Switch ont en effet atteint les 42 millions d’unités aux Etats-Unis, soit plus que le total de la PS4 (40 millions). La Switch est donc désormais la 6ème console la plus vendue sur le territoire américain, derrière La Nintendo DS, la Game Boy, la PS2, la Xbox 360 (et oui !), et la Wii.

La Switch reste la console la plus vendue aux US sur le mois d’avril, mais l’on note le retour en force de la PS5, qui repasse devant les Xbox Series en volumes de ventes, et devant tout le monde en chiffre d’affaires. Sony a donc réussi à améliorer la disponibilité de sa console, après une année 2021 et un premier trimestre 2022 très compliqués.

Au delà du score écrasant de la Switch, c’est un jeu qui fait aussi l’évènement aux Etats-Unis, ou plutôt, qui continue à faire l’évènement puisque l’on parle ici de l’incroyable Elden Ring. Le chef d’oeuvre de FromSoftware est en effet le titre le plus vendu aux US sur les 12 derniers mois, ce qui signifie que même Call of Duty : Vanguard est enfoncé, et alors même qu’Elden Ring est sorti nettement plus tard. Du jamais vu pour le studio japonais, désormais au niveau des plus gros studios en terme de volume de ventes.