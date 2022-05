Android TV compte désormais 10 000 applications

Android TV continue d’attirer des développeurs, avec Google qui annonce cette semaine que son système d’exploitation compte désormais 10 000 applications. En comparaison, il y en a avait 7 000 en 2020.

Android atteint le cap des 10 000 applications

Android TV, que Google englobe avec Google TV, Android TV et les expériences de télévision payante de certaines entreprises, compte donc 10 000 applications conçues pour le grand écran. Étant donné que la dernière donnée remonte à moins de deux ans, cette croissance de 3 000 applications est importante.

Bien sûr, cette croissance ne provient pas vraiment des grands services, mais plutôt des applications qui ont des cas d’utilisation plus spécialisés. Elle provient également d’une croissance mondiale, car de nombreuses plateformes de streaming ont vu le jour au fil du temps, avec certaines qui sont uniquement disponibles dans certains pays.

Dans la foulée, Google réitère une donnée déjà partagée en début d’année, à savoir qu’Android TV compte plus de 110 millions d’appareils actifs tous les mois et que le système d’exploitation est utilisé par 7 des 10 plus grands fabricants de téléviseurs connectés. La plateforme comprend aujourd’hui plus de 300 partenaires dans le monde, dont 170 partenaires pour la télévision payante.

La prochaine « grosse » mise à jour sera Android TV 13. Google a récemment proposé la première bêta auprès des développeurs.