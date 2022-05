Sony annonce le WH-1000XM5, son nouveau casque avec une meilleure réduction du bruit

Sony a annoncé aujourd’hui le WH-1000XM5, son nouveau casque audio qui vient succéder au populaire WH-1000XM4. Le nouveau modèle a le droit à un design différent et une meilleure réduction du bruit.

Présentation du casque WH-1000XM5 de Sony

Le casque avec son nouveau design remplace les bras enveloppés qui pivotent sur le XM4 par un bras exposé avec un seul point de contact au niveau des oreillettes, qui sont légèrement plus grandes que sur la génération précédente, et visent à réduire le bruit du vent lors des déplacements. Le casque pèse 250 g (contre 254 g pour le XM4).

Sony dit avoir porté à de nouveaux sommets son système de réduction du bruit en ajoutant un deuxième processeur à son WH-1000XM5. Selon l’entreprise, les améliorations sont les plus notables dans les bruits de moyenne et haute fréquence. Cela inclut des éléments comme le bruit de la rue et les voix.

Sous le capot, Sony a opéré à des modifications en abandonnant son diaphragme de 40 mm pour passer sur 30 mm. Cela doit, selon Sony, permettre d’avoir un son plus naturel et améliorer la clarté, ainsi que la reproduction des basses.

Huit microphones (quatre de plus que sur le modèle précédent) ont été placés dans une position plus optimale pour la suppression des bruits parasites, ce qui, selon Sony, leur permet de mieux éliminer les bruits de haute fréquence. Quatre micros en beamforming sont intégrés pour une meilleure qualité des appels vocaux, et un bouton NC/Ambient remplace le bouton « Custom » présent sur le XM4, bien que le bouton reste reprogrammable pour activer les assistants vocaux.

D’autre part, toutes les fonctions typiques de Sony (LDAC, upscaling DSEE Extreme, 360 Reality Audio, Speak to Chat, etc,) ont fait leur apparition sur le nouveau casque.

Du côté de l’autonomie, vous pouvez tenir 30 heures avec une charge complète avec la réduction du bruit. Cela passe à 40 heures dans la réduction du bruit, soit 10 heures de plus que le XM4. La charge complète se fait en trois heures. Il suffit de cinq minutes de charge pour avoir l’équivalent de trois heures d’autonomie.

Date de sortie et prix

Le casque WH-1000XM5 de Sony est disponible dès maintenant en précommande. Le prix est de 419,99€. Les coloris sont argent ou noir, disponibles sur le site de la Fnac. Les premières livraisons auront lieu le 20 mai.