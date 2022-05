Galaxy Z Flip 4 : un leak dévoile le design de l’appareil

Après le Galaxy Z Fold 3, place au leak vidéo du Galaxy Z Flip 4, toujours par le leaker OnLeaks (décidément très bien renseigné). Une nouvelle fois donc, c’est une vidéo à 360° et en 5K qui nous dévoile un design… extrêmement proche de celui du modèle précédent, soit des tranches plates, le bloc photo vertical à deux capteurs ainsi que la robe bicolor (gris spatial et noir), ce qui nous rappelle d’ailleurs un peu l’iPhone de 2007. Ce nouveau modèle afficherait toujours un écran OLED 6,7 pouces avec un petit orifice pour la caméra frontale, mais évidemment, c’est à l’intérieur que tout ou presque devrait changer (rumeurs sur un capteur 50 megapixels, meilleur processeur Exynos, etc.).

