Xperia 1 IV : Sony dévoile son nouveau smartphone (très) haut de gamme (écran 4K, Snapdragon 8 Gen 1, batterie 5000 mAh)

Malgré des ventes anémiques sur le marché du smartphone, Sony ne désarme pas et dévoile l’Xperia 1 IV, un mobile blindé de composants « top the notch ». Le Sony Xperia 1 IV (certifié IP65/67) est ainsi doté d’un écran OLED 6,5 pouces 4K (réso dynamique) avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz (et d’échantillonnage tactile de 240 Hz), et un rendu des couleurs 10-bit.

Cette dalle est protégée par un verre Gorilla Glass Victus et n’affiche aucun orifice pour le capteur photo. Et pour cause, ce dernier est logé dans une bande noire placée au dessus de l’écran. On a vu mieux en terme de design, mais au moins rien ne vient troubler l’affichage.

A l’intérieur du bouzin, un processeur Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 12 Go de RAM, 256 Go de capacité de stockage, une grosse batterie de 5000 mAh avec charge 30W (il vaut mieux étant donné la définition de l’écran) et… un port jack !

Au dos, un bloc photo avec trois capteurs Exmor RS 12 mégapixels (ultra grand-angle, grand-angle et zoom optique à focale variable), sans oublier un capteur ToF. Les capacités vidéos montent à 4K en 120 images/seconde. A noter que ces trois capteurs optiques ont été conçus en collaboration avec Zeiss.

Le Sony Xperia 1 IV sera disponible vers la mi-juin au prix de 1399 euros. 3 coloris seront proposés, blanc, mauve et noir.