DJI annonce le DJI Mini 3 Pro, son nouveau drone compact (4K à 60 i/s, détection d’obstacles dans trois directions, etc.)

DJI vient tout juste de dévoiler le DJI Mini 3 Pro, son nouveau drone compact (et « pliable ») avec bien sûr des specs encore plus poussées que celles de son prédécesseur (d’où le « Pro »). Le petit drone de poche pèse toujours 249 grammes – pour rappel, certains smartphones sont proches des 200 grammes – mais à l’intérieur, les composants impressionnent.

Le DJI Mini 3 Pro embarque ainsi un capteur photo/vidéo CMOS 1/1,3 pouce – 4K à 60 i/s, f/1,7, ISO doublé, pixels 2,4 μm – monté sur une nacelle de nouvelle génération permettant plus d’angles de vue (angle maxi à 90° pour des prises de vue à la verticale). Les vidéos peuvent être enregistrées au format HDR (30 i/s) et l’on bénéficiera de trois niveaux de zoom ( x2 en 4K, x3 en 2,7K, x4 en Full HD).

Le drone est aussi équipé de capteurs de détection placés à l’avant à l’arrière ainsi que sous le drone, épaulant le système d’assistance au pilotage et de détection d’obstacles APAS 4.0 (meilleure trajectoire atour des obstacles). DJI affirme en outre que les bras et les hélices permettent une meilleure pénétration dans l’air.

La grande nouveauté, c’est aussi la présence en standard de l’APAS 4.0 et de la suite FocusTrack (programmes de vols préenregistrés, notamment pour le suivi automatique d’un sujet) sur un DJI Mini, une première pour cette gamme d’appareil. L’autonomie du DJI Mini 3 Pro est étonamment correcte pour un drone de cette taille : DJI annonce 34 minutes en vol (c’est 3 minutes de mieux que le Mini 2) mais l’on peut même remplacer la batterie d’origine avec une batterie de plus grande capacité (mais plus lourde) afin de pousser à 47 minutes d’autonomie.

Le drone est accompagné d’un nouveau contrôleur à radiocommande, le DJI RC, qui dispose d’un écran tactile de 5,5 pouces, mais l’on pourra bien sûr toujours piloter l’engin via l’app mobile dédiée.

Le DJI Mini 3 Pro est proposé à la vente sur le site du fabricant au prix de 739 euros nu (sans le contrôleur DJI RC) ou de 829 euros avec la radiocommande incluse. Plusieurs accessoires ou kit d’accessoires sont aussi disponibles , comme le kit DJI Mini 3 Pro Fly (2 batteries intelligentes + station de recharge + sac + hélices), le kit DJI Mini 3 Pro Fly More Plus (idem Pro Fly + station de recharge bidirectionnelle), des cartes MicroSD 128 Go, etc.