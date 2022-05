La fusée chinoise Nebula-M1 décolle et revient se poser à la verticale (vidéo)

SpaceX a rendu presque banal ce qui tenait auparavant de l’imagerie de S.F : un fusée qui décolle, se rend dans l’espace, puis revient se poser à la verticale sur son pas de tir. La startup chinoise Deep Blue Aerospace vient de réaliser une partie de cet exploit technologique avec l’essai de son prototype de lanceur Nebula-M1, qui s’est élancé jusqu’à 1 km de hauteur avant de revenir se poser avec élégance à la verticale. Les progrès de Deep Blue Aerospace sont plutôt rapides puisque lors des derniers essais réalisés en 2021, les prototypes Nebula étaient montés respectivement à 10 mètres puis à 100 mètres d’altitude !

Deep Blue Aerospace yesterday conducted a one kilometre level launch and landing VTVL test with its Nebula-M test article, as part of development of the Nebula-1 reusable orbital launcher. https://t.co/BaDs7Xyuez pic.twitter.com/lTDN6MZ5tD

— Andrew Jones (@AJ_FI) May 7, 2022