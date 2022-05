BattleKart : du vrai Kart comme dans un jeu vidéo… grâce à la réalité augmentée

BattleKart, c’est un peu la rencontre idéale du loisir « physique » et du jeu vidéo. Cette salle de Kart qui vient d’ouvrir à Paris au parc des expositions de Villepinte (Hall 1) n’a en effet pas grand chose à voir avec le karting de nos souvenirs d’ados (et de jeunes adultes). Cette fois, il sera en effet possible de tirer des missiles sur les concurrents, de contourner des flaque d’huiles ou de récupérer des bonus, comme dans un Mario Kart en live !



La magie numérique repose ici sur un système de projection géant qui affiche les éléments virtuels sur la piste de 2000 mètres carrés. L’affichage des effets, bonus et armes est synchronisé avec le déplacement des Karts sur la piste (ces derniers sont équipés de capteurs) de manière à rendre l’illusion parfaite ! Le Kart lui-même réagit bien sûr à ces éléments virtuels : si le missile tiré par un Kart touche un Kart adverse, ce dernier s’arrête pendant quelques secondes avant de repartir, comme dans un bon Mario Kart donc…

Plusieurs modes de jeu sont disponibles, soit la course « conventionnelle » (façon de parler ici), le coloriage de cases, le jeu de foot à la façon d’un Rocket League, ou bien encore un combat acharné contre un virus géant. Etonnamment, ce type de salle de Kart à réalité augmentée (dans le premier sens du terme) n’est pas vraiment une nouveauté puisque son invention remonte à 2015. Désormais, le BattleKart est disponible dans plusieurs villes en France (Nantes, Tours, Nantes et Metz, et bien sûr Paris).