Xbox : la grosse panne empêchant de lancer les jeux est corrigée

Ce week-end n’a pas été idéal pour les joueurs Xbox avec l’impossibilité d’acheter ou de lancer des jeux qu’ils possèdent ou de rejoindre des sessions via le cloud. Cela concernait aussi les jeux avec seulement un mode solo. Microsoft a réagi à cette grosse panne.

Dimanche matin, Microsoft a indiqué que certains joueurs en Europe ne pouvaient plus lancer des jeux Xbox. Il a fallu attendre dans la nuit de dimanche à lundi pour un retour à la normale. « Les utilisateurs européens ne devraient plus rencontrer d’erreurs lorsqu’ils tentent de lancer des jeux et de démarrer des sessions de cloud gaming. Merci pour tous vos signalements et pour votre fidélité », a indiqué Microsoft cette nuit à 2h21.

Users in Europe should no longer be encountering errors when attempting to launch games and start Cloud Gaming sessions. Thank you for all your reports, and sticking with us. https://t.co/KOYItptpnV

— Xbox Support (@XboxSupport) May 9, 2022