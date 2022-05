Facebook informe ses utilisateurs que plusieurs fonctionnalités en lien avec la localisation vont être arrêtées, dont « Amis à proximité ». Le réseau social ne donne pas une raison précise.

Les utilisateurs ont reçu une notification de l’application Facebook pour iOS et Android concernant la fin de « Amis à proximité », une fonctionnalité qui permet aux personnes partager leur emplacement actuel avec d’autres amis sur Facebook. Parallèlement, le réseau social indique également que les alertes temporelles, l’historique de localisation et la localisation en arrière-plan « disparaîtront bientôt ».

Les alertes pour Amis à proximité et la météo ne seront plus disponibles après le 31 mai 2022. Les informations que vous avez partagées et qui étaient utilisées pour ces expériences, y compris l’historique de localisation et la localisation en arrière-plan, cesseront d’être collectées après le 31 mai 2022, même si vous les avez précédemment activées.