Zelda Ocarina of Time rejoint le panthéon des jeux vidéo

La panthéon des jeux vidéo (World Video Game Hall of Fame) a dévoilé les nouveaux titres qui font leur arrivée en 2022 et l’un d’entre eux est The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Le célèbre jeu de la franchise a vu le jour pour la première fois en 1998 sur Nintendo 64.

Quatre nouveaux titres rejoignent le panthéon du jeu vidéo en 2022

Le Strong National Museum of Play à Rochester dans l’État de New York a annoncé aujourd’hui qu’en plus de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, le panthéon des jeux vidéo accueillait Ms. Pac-Man, Civilization et Dance Dance Revolution pour son édition 2022.

Pour Ms. Pac-Man, le musée souligne que ses ennemis et ses labyrinthes étaient plus sophistiqués que ceux du Pac-Man original. Plus important encore, Ms. Pac-Man a contribué à changer l’idée que les jeux vidéo étaient réservés aux hommes selon les dires du musée.

Avec Dance Dance Revolution, le musée met en avant l’influence sur le genre des jeux musicaux basés sur des appareils, notamment les phénomènes grand public qui ont vu le jour plus tard avec Guitar Hero et Rock Band. Pour Civilization, le musée fait l’éloge de la série qui met en avant la création plutôt que la destruction — ce qui n’est pas forcément courant dans les jeux vidéo aujourd’hui, et l’était encore moins en 1991.

Vient enfin le cas de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Le jeu de Nintendo datant de 1998 a défini le potentiel des jeux d’action en 3D, pour les générations à venir, et a mis en évidence son influence sur de nombreux développeurs modernes selon les organisateurs.

La liste des jeux au World Video Game Hall of Fame

Le World Video Game Hall of Fame a vu le jour en 2015. Voici les 36 jeux qui sont déjà au panthéon :