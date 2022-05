Google bloque le téléchargement d’applications Android payantes en Russie

Google annonce un blocage en Russie qui empêche les utilisateurs de télécharger des applications Android payantes depuis le Play Store. C’est une réalité dès maintenant.

Nouveau blocage pour les applications Android en Russie

En mars, Google avait déjà suspendu l’achat d’applications Android payantes, ainsi que les abonnements. Il était toutefois toujours possible de télécharger les applications en question si elles avaient déjà été achetées dans le passé. Aujourd’hui, il y a un blocage plus important et seules les applications gratuites restent disponibles.

« Dans le cadre de nos efforts de mise en conformité, le Google Play bloque le téléchargement d’applications payantes et de mises à jour d’applications payantes en Russie à partir du 5 mai 2022 », indique aujourd’hui le groupe.

En mars, Google avait recommandé aux développeurs de reporter les renouvellements de paiement (ce qui est possible jusqu’à un an). Une autre possibilité offerte aux développeurs était de rendre les applications gratuites ou de supprimer l’abonnement payant pendant cette pause. Cela a été conseillé pour les applications qui fournissent un « service critique aux utilisateurs, qui assure leur sécurité et leur donne accès à des informations ». Google ne dit pas si beaucoup de développeurs ont suivi ses conseils.

On monte donc encore d’un cran suite à la guerre en Ukraine. Les utilisateurs russes connaissent un blocage, mais les développeurs qui le souhaitent réellement peuvent techniquement distribuer leurs applications sans passer par le Play Store et toujours proposer une formule payante. Il est toutefois certain que le Play Store offre un système plus simple où tout est centralisé.