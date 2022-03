Google Play Store : il ne va plus être possible d’acheter des applications en Russie

L’achat d’applications Android en Russie via le Play Store ne va plus être possible, annonce Google. Le groupe évoque une « perturbation du système de paiement ». Cette décision intervient au moment où plusieurs pays ont infligé de sanctions (financières) à la Russie suite à la guerre en Ukraine.

Plus possible d’acheter des applications Android en Russie

Voici ce qu’indique Google concernant la pause pour l’achat des applications Android en Russie via le Play Store :

En raison d’une perturbation du système de paiement, nous allons mettre en pause le système de facturation du Google Play pour les utilisateurs en Russie dans les prochains jours. Cela signifie que les utilisateurs ne seront pas en mesure d’acheter des applications et des jeux, de payer des abonnements ou d’effectuer des achats de biens numériques dans l’application en utilisant le Google Play en Russie. Les applications gratuites resteront disponibles sur le Play Store. La situation évolue rapidement (…)

Que se passera-t-il exactement ? Lorsqu’un utilisateur russe tentera d’acheter une application, de faire un achat au sein d’une application ou de s’abonner via le système de facturation du Google Play, un message d’erreur s’affichera et aucune transaction ne sera traitée.

Concernant les utilisateurs qui ont un abonnement en cours, celui-ci continuera jusqu’à la fin de la facturation. Après cela, une erreur se présentera au moment de renouveler. L’abonnement sera par conséquent annulé.

Google évoque aussi le cas des applications Android qui peuvent offrir un service essentiel aux utilisateurs, qui assure leur sécurité et leur permet d’accéder aux informations. Que doivent faire les développeurs ? « Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de proposer votre application gratuitement ou de supprimer votre abonnement payant pendant cette pause », suggère Google.