Twitter prépare les photos et vidéos dans un même tweet et d’autres nouveautés

Des nouveautés sont en préparation du côté de Twitter et certaines d’entre elles ont été découvertes par 9to5Google. Le site a fouillé dans le code de l’application Android du réseau social. Mais il faut aussi s’attendre à ce que les nouveautés débarquent sur iOS et sur le Web.

L’une des futures nouveautés de Twitter est la possibilité de poster un tweet mêlant des images et une vidéo. Actuellement, il est possible de poster un tweet qui contient quatre images au maximum ou une vidéo. Mais il n’est nullement possible de mixer les deux. Cela va changer à l’avenir.

The @Twitter Android app also started adding support for mixing medias in tweets (videos and photos in the same tweet) pic.twitter.com/pwfWysPoap

— Dylan Roussel 🇺🇦 (@evowizz) May 4, 2022