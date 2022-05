Le Summer Game Fest prend la place laissée vacante par l’E3

L’E3 est mort… vive le Summer Game Fest ! Ce « festival » du jeu vidéo se tiendra en effet le 9 juin prochain, soit pas loin des eaux habituelles du salon de Los Angeles. Cette année, les gros éditeurs pourraient bien sauter sur l’occasion d’y présenter leurs nouveautés afin de combler le trou béant laissé par l’absence d’E3. Pour cette édition 2022, le Summer Game Fest sera présenté par l’inénarrable Geoff Keighley (l’une des pointures du journalisme du jeu vidéo, qui a notamment écrit des articles pour Kotaku).

Le Summer Game Fest de l’an dernier avait été l’occasion d’admirer une vidéo de gameplay du génial Elden Ring, mais il n’est pas certain que les jeux de Microsoft Studio soient de la partie cette année, pour la simple et bonne raison que Microsoft organise son Xbox and Bethesda games showcase 3 jours seulement avec le Summer Game Fest. Ce mois de juin s’annonce déjà très chaud.

Le Summer Game Fest 2022 sera diffusé en direct-live sur YouTube, Twitch, Twitter, et Facebook, à partir de 20 h, heure française.