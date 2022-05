Xbox : un MMORPG The Mandalorian serait en cours de développement

Une nouvelle grosse exclusivité en préparation pour la Xbox ? Le Youtubeur SkullziTV « confirme » aujourd’hui les rumeurs lancées l’an dernier par Nick Backer, co-fondateur du site XboxEra.com : le studio Zenimax Online, récupéré par Microsoft Gaming lors du rachat de Besthesda, serait bien en charge d’un MMORPG dans l’univers du Mandalorian ! Le choix du studio serait éminemment logique : on doit en effet à Zenimax Online le MMORPG The Elder Scrolls Online.

The Mandalorian pourrait débarquer en exclusivité sur les Xbox Series

Une telle exclusivité serait évidemment un très gros coup pour Xbox, d’autant plus que la série The Mandalorian a réalisé un assez joli carton sur Disney+. On espère donc que cette nouveauté (si nouveauté il y a ) sera dévoilée lors du Xbox Bethesda Showcase dont la date a été fixée au 12 juin prochain. La hype vient encore de monter d’un cran.