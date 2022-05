Moon Knight (Marvel) : une saison 2 est possible, mais le réalisateur n’est pas sûr

Ce mercredi a marqué la diffusion du 6e et dernier épisode de Moon Knight, mais la série Marvel aura-t-elle le droit à une saison 2 ? C’est une possibilité, mais le réalisateur lui-même dit ne pas avoir la réponse.

Une saison 2 pour Moon Knight ?

« Nous ne savons pas s’il y aura une prochaine saison », a déclaré Mohamed Diab, le réalisateur de Moon Knight, auprès de Deadline. Il suggère d’ailleurs que les personnages de Marc et Steven joués par Oscar Isaac pourraient éventuellement revenir dans un film ou ailleurs. « Marvel ne suit pas une voie conventionnelle, donc même s’ils aiment le personnage et veulent étendre le monde, il pourrait s’agir d’une saison 2, d’un film autonome, ou il pourrait rejoindre le voyage d’un autre super-héros… », a ajouté Mohamed Diab.

« On me laisse dans l’ignorance, tout comme les fans », poursuit le réalisateur. « Nous n’avons jamais parlé d’une saison 2, mais un jour, il y aura une extension, mais je ne sais pas à quoi elle ressemblera », a-t-il dit.

Grant Curtis, le producteur exécutif de Moon Knight, rejoint le discours du réalisateur concernant une éventuelle saison 2. « Où Moon Knight atterrit dans le MCU après cela, je ne sais pas vraiment. En tant que fan, je veux le savoir, car Oscar a créé une performance si engageante et émotionnelle que les gens veulent voir plus de l’histoire de Steven/Marc/Jake ».

La fin du sixième épisode laisse clairement une porte ouverte pour une suite. D’ailleurs, certains internautes ont remarqué que Marvel a changé sa formulation avec la bande-annonce pour le dernier épisode de la saison 1. Marvel a parlé d’un « season finale » et non plus d’un « series finale ». Le premier signifie la fin d’une saison, là où le second concerne la fin d’une série.