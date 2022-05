Elon Musk veut que Twitter devienne payant pour les entreprises et gouvernements

Elon Musk promet que Twitter restera gratuit pour les utilisateurs, mais il envisage de faire payer les entreprises et les gouvernements. C’est en tout cas ce qu’il a indiqué dans un tweet.

Twitter payant, mais seulement pour certains groupes

« Twitter sera toujours gratuit pour les utilisateurs occasionnels, mais peut-être avec un petit coût pour les utilisateurs commerciaux ou gouvernementaux », a indiqué Elon Musk. Pour rappel, il a récemment racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. La transaction n’est toutefois pas encore terminée, il faut maintenant attendre le feu vert des autorités compétentes.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Un réseau social payant, certes, mais quel serait le prix ? Le patron de Tesla ne le dit pas pour l’instant. On peut imaginer que c’est en réflexion. Il ne dit pas non plus ce qu’il va se passer pour certains groupes qui peuvent être à but non lucratif.

Au fil des années, Twitter n’a pas réussi à gagner autant d’argent que d’autres réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Elon Musk a précédemment dit vouloir « rendre Twitter meilleur que jamais en enrichissant le produit de nouvelles fonctionnalités ».

Il existe depuis quelques mois maintenant une offre payante sur Twitter qui a pour nom Blue. Elle est uniquement disponible dans une poignée de pays et coûte 2,99$/mois. Elle donne accès à quelques fonctionnalités, comme la possibilité d’annuler l’envoi d’un tweet et mettre des tweets de côté.