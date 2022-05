Netflix : un trailer pour les prochains programmes animés… dont Sonic Prime

Netflix vient de lâcher un gros trailer pour ses prochaines programmes animés, peut-être d’ailleurs en réponse à certaines rumeurs qui indiquent que le géant du streaming pourrait diminuer la voilure sur ce type de contenu. La star de ce trailer est incontestablement la série Sonic Prime, dont on avait encore aucune image jusqu’à maintenant. Ces quelques séquences tombent à pic puisque le film Sonic 2 est sorti il y a quelques semaines à peine au cinéma et a déjà engrangé plus de 300 millions de dollars (dont 161 millions de dollars sur le seul territoire américain, ce qui est un record pour une adaptation de jeu vidéo).

Si l’on en croit les images du trailer, Sonic Prime s’adressera vraiment aux tous petits. 24 épisodes seront proposés sur la première saison. Le casting voix comprend Deven Mack, Ashleigh Ball, Shannon Chan-Kent, Brian Drummond, Vincent Tong, Ian Hanlin, Kazumi Evans et Adam Narada.