Starlink : 150 000 utilisateurs actifs en Ukraine… et chaque jour

Le soutien de Starlink au peuple Ukrainien se traduit désormais en (gros) chiffres. Mykhailo Fedorov, le vice premier ministre Ukrainien, a déclaré sur Twitter que la couverture de Starlink en Ukraine « est un soutien crucial pour l’infrastructure de l’Ukraine et la restauration des territoires détruits », ajoutant que selon les estimations sur place, près de 150 000 personnes utiliseraient Starlink en Ukraine chaque jour, un score colossal reporté au nombre global d’abonnés au service (qui serait proche du million).

Rough data on Starlink's usage: around 150K active users per day. This is crucial support for Ukraine's infrastructure and restoring the destroyed territories. Ukraine will stay connected no matter what. pic.twitter.com/XWjyxPQJyX

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 2, 2022