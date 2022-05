Les smartphones reconditionnés font un carton

L’industrie du smartphone a un impact environnemental qui est très loin d’être négligeable. La production d’un seul smartphone pèse pour plus de 120 kg de CO2, un chiffre à multiplier par les 1,39 milliards d’appareils vendus en 2021 par exemple. S’il est toujours possible d’améliorer l’empreinte carbone des matériaux utilisés , d’autres choix marketing peuvent poussent artificiellement à l’achat d’un appareil neuf, comme les petites réparations que l’on ne peut pas faire soi-même, les composants soudés/collés ou les systèmes d’exploitation qui ne sont plus compatibles.

crédit : ifixit



La solution la plus efficace, au delà des belles promesses des fabricants concernant la fin de l’obsolescence programmée, reste de loin l’achat d’un smartphone reconditionné. L’Ademe estime ainsi que l’achat d’un smartphone reconditionné (iphone 12 reconditionné de chez Certideal par exemple), c’est jusqu’à 91% d’empreinte carbone en moins par rapport à un mobile neuf ! La prise de conscience est cette fois réelle, tant au niveau des consommateurs que des régulateurs. En France, le reconditionné est désormais la règle pour les réparations assurées par les fabricants, tandis qu’en Europe, tout est mis en place pour limiter la production de certains accessoires (chargeurs et écouteurs non disponibles dans la boîte, port de charge unique, droit à la réparation, etc.).

crédit : materre.fr



Ces mesures étaient plus que nécessaires, car il y a urgence : en France, les terminaux avec écrans (dont une très grosse part de smartphones) représentent « 64% à 92% » de l’empreinte environnementale du numérique selon l’Ademe. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie juge qu’« En moyenne, faire l’acquisition d’un téléphone mobile reconditionné permet une réduction d’impact environnemental annuel de 55% à 91% (selon les catégories d’impacts) par rapport à l’utilisation d’un smartphone neuf ». Si l’occasion reste un marché relativement simple (revente du smartphone d’occasion sur un site dédié ou de la main à la main), celui du reconditionné est nettement plus programmatique, avec pas moins de 8 étapes clefs à respecter (avec quelques variations pour les fabricants qui utilisent des composants reconditionnés pour les réparations). Ces étapes sont la collecte des téléphones en fin de première vie, le tri des mobiles, l’effacement des données, le diagnostic de l’état du téléphone, la réparation de ce qui doit l’être, le contrôle de qualité et de fonctionnement, l’évaluation du « grade cosmétique » (le coup d’œil final en somme) et enfin le packaging et la commercialisation.

Si les fabricants eux-mêmes optent donc parfois pour le reconditionné dans certains cas bien précis (réparation), leurs initiatives restent toutefois encore timides, surtout si on les compare à certains poids lourds du secteur du reconditionnement.

1 français sur 3 a déjà acheté un smartphone reconditionné, une part en constante augmentation ces dernières années. Les raisons d’acheter du reconditionné sont multiples, mais pour les 2/3 des français (source Kantar), le prix reste le premier critère d’achat, assez loin devant l’environnement (qui est tout de même le troisième critère d’achat). En 2021 le prix moyen de vente d’un smartphone était de 446 euros en France (source GfK), contre 279 euros pour le prix de vente moyen d’un smartphone reconditionné ! Cette différence de tarif (jusqu’à 70 % moins cher sur certains modèles) est encore plus sensible sur les modèles les plus haut de gamme… qui sont aussi les plus demandés sur le marché du reconditionné. Les iPhone sont ainsi les modèles reconditionnés les plus recherchés, suivis par les Galaxy de Samsung et les nombreux modèles de marques chinoises. 3 millions de smartphones reconditionnés se sont écoulés en France en 2021.