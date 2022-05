Instagram teste le contenu affiché en plein écran sur la page d’accueil

Instagram veut (une nouvelle fois) s’inspirer de TikTok et teste en ce moment un système qui affiche une photo ou une vidéo en plein écran sur la page d’accueil. De son côté, TikTok affiche une vidéo en plein écran dès qu’on ouvre l’application.

Dans le test, vous pouvez toujours utiliser la barre de navigation en bas de l’écran pour accéder à l’onglet Explorer, à la recherche, aux Reels, aux achats et à votre propre page. Les icônes permettant de changer de compte, de créer un post, de vérifier vos notifications et de parcourir vos messages sont toujours présentes dans la barre supérieure. Mais comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, le contenu (une vidéo en l’occurrence) occupe nettement plus de place qu’actuellement.

Le choix d’Instagram de tester du contenu axé sur la vidéo immersive n’est pas réellement une surprise. Le réseau social a fortement poussé la vidéo de courte durée auprès des créateurs et des utilisateurs, offrant des rémunérations aux créateurs réalisant les meilleurs Reels. Aussi, la plateforme cherche réellement à ce que les utilisateurs postent des vidéos originales et non du contenu qui a déjà été publié sur TikTok.

📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

— Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022