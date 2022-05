SoundCloud rachète Musiio pour améliorer la découverte d’artistes musicaux

La plateforme de musique SoundCloud a racheté Musiio, une société de curation musicale qui utilise de l’intelligence artificielle pour y arriver. Le montant du rachat n’a pas été dévoilé publiquement.

Acquisition de Musiio par SoundCloud

La technologie de Musiio se base sur la recherche de références audio B2B (intelligence artificielle capable d’« écouter » la musique), les tags automatiques et les outils de création de listes de lecture pour l’industrie musicale. En « écoutant » plus de titres qu’un être humain ne pourrait jamais en comprendre et en identifiant des caractéristiques et des modèles, son intelligence artificielle permet aux utilisateurs de mieux prédire le succès, ce qui, à son tour, peut augmenter leur taux de réussite et, en fin de compte, leurs revenus. Grâce à sa gamme de produits et à une intégration plus poussée avec SoundCloud, Musiio deviendra un élément central de l’expérience de découverte sur le service et aidera à identifier les talents et les tendances avant tout le monde.

Musiio est basée à Singapour et a vu le jour en juin 2018. Hazel Savage (le patron) et Aron Pettersson (directeur des nouvelles technologies) sont les cofondateurs de l’entreprise. Ils vont rester là avec le rachat et deviendront respectivement vice-président de l’intelligence musicale et vice-président de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. Quant aux employés de Musiio, ils vont tous garder leurs emplois en passant chez SoundCloud.

« SoundCloud héberge plus de musiques provenant de plus de créateurs que n’importe quelle plateforme sur la planète. L’acquisition de Musiio accélère notre stratégie visant à mieux comprendre comment cette musique se déplace de manière propriétaire, ce qui est essentiel à notre succès », déclare Eliah Seton, président de SoundCloud. « Nous sommes honorés de nous associer à Hazel et Aron et d’accueillir l’équipe d’innovateurs absolument brillants de Musiio dans la famille SoundCloud ».

« SoundCloud n’est pas seulement un nom légendaire, c’est aussi une entreprise tournée vers les artistes qui, selon moi, représente l’avenir de la nouvelle industrie musicale holistique », a déclaré Hazel Savage, patron de Musiio. « Je suis incroyablement fier qu’après 4 ans de construction de Musiio, nous fassions désormais partie de SoundCloud ».