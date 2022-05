Hand Tracking 2.0 : la reconnaissance des mains passe un cap sur le Meta Quest 2

La dernière mise à jour du Meta Quest, la V39, change radicalement la donne concernant la reconnaissance des mains. La fonction existe sur Meta Quest depuis longtemps, mais elle restait lacunaire et manquait souvent de précision. Le Hand Tracking 2.0 intégré à la V39 place la reconnaissance des mains à un tout autre niveau et permet d’envisager une interface (et des jeux) qui ne nécessitent plus l’usage des manettes.



Capable de détecter les mouvements rapides à une plus haute fréquences, Hand Tracking 2.0 est déjà pris en charge par plusieurs titres qui permettaient déjà l’usage des mimines. Hand Physics Labs, Cubism et Unplugged: Air Guitar (ci-dessous) donnent enfin toute leur dimension ludique, les « ratés » de détection étant quasi inexistants cette fois.



Thomas Van Bouwel, le développeur de Cubism, estime de son côté que la mise à jour de la fonction en fait un véritable « game changer » : « Auparavant, le suivi des mains dans Cubism reposait sur un lissage (algorithme, Ndlr) de la saisie des données manuelles afin produire une méthode de saisie stable. De plus, les joueurs devaient apprendre à ne pas croiser les mains car cela affectait négativement le suivi. Tout cela est amélioré avec le dernier suivi des mains – qui est suffisamment cohérent pour que je désactive cette fonction de « lissage » par défaut ». Hand Tracking 2.0 fonctionne uniquement avec les casques VR Meta Quest 2.