[Prise en main] Aqara Camera Hub G3 : une cam domestique de surveillance mignonne et complète (Zigbee, HomeKit,

Dans le petit monde de la caméra de surveillance, il est bien rare de disposer d’un appareil cochant toutes les cases, et lorsque c’est le cas, le prix s’envole. Aqara réussit pourtant ce joli tour de force avec l’Aqara Camera Hub G3, une caméra de surveillance domestique compacte, jolie à regarder, blindées de fonctionnalités, avec même en sus des fonctions que l’on est loin de retrouver chez la concurrence, et encore moins à ce tarif. Nous avons eu cette petite merveille à l’essai durant quelques jours, et le bilan est globalement très positif.

Une petite bouille sympa

A la sortie de son carton, l’Aqara Camera Hub G3 se présente sous la forme d’une petite caméra (moins de 20 cm de hauteur) semblable à une tête toute ronde montée sur un corps conique, le tout dans un coloris blanc. L’appareil est habillé d’une sorte de revêtement amovible en silicone qui permet à la Camera Hub G3 d’arborer de jolies petites oreilles de chats (idéal pour surveiller bébé sans l’effrayer en somme). Ce revêtement peut être retiré, et l’on se retrouve donc avec la même forme générale, avec cette fois une tête toute ronde et lisse. Le tout garde des airs de petit robot (mais c’est bien une cam domestique, pas de doutes là dessus).

Une fiche de specs solide

Malgré cet aspect lisse et futuriste, on distingue bien certains des composants de l’Aqara Camera Hub G3 : la petite grille pour le son à l’arrière (HP), le ports USB-C (toujours à l’arrière), un filetage 1/4 sur la base (qui permet de l’installer sur un trépied), la façade avant toute noire qui contient la caméra 2K (2304 x 1296 pixels), les deux micros et l’orifice pour le capteur de mouvement, et un port SD pouvant accueillir une carte de 128 Go maxi. Sous la façade se trouve le bouton de marche qui sert aussi à activer la recherche de réseau Wi-Fi (5 Ghz), bouton entouré d’un mince liseré de LED qui change de couleur en fonction du contexte (marche, veille, mise à jour, appairé, reconnaissance des gestes, etc.).

Une mise en route sans soucis

La mise en route de l’Aqara Camera Hub G3 ne prend réellement que quelques minutes, et dans notre cas, tout s’est déroulé sans encombres. Il a fallu d’abord télécharger l’app iOS ou Android, puis appuyer durant 10 secondes sur le petit bouton de la cam pour lancer la recherche de réseau (le bouton se mettra à clignoter). Ensuite, un simple QR code reconnu par la caméra synchronise la cam avec le réseau. Et c’est fini. Si tout s’est bien passé, le liseré LED autour du bouton affichera un joli bleu pétant. A noter que ceux qui souhaitent intégrer l’Aqara Camera Hub G3 dans leur chaîne HomeKit doivent utiliser l’app pour lire le code QR placé cette fois sous la base de la caméra, et là encore, il n’y a rien à faire d’autre.

Allez, c’est parti : l’Aqara Camera Hub G3 attend les instructions, sachant que toutes les fonctions, paramétrages et contrôles de l’appareil sont accessibles uniquement via l’app dédiée. Il est possible de laisser la cam en mode « fixe » (pointée dans une seule direction) mais bien évidemment, c’est beaucoup plus amusant de lui faire suivre un être humain ou un animal, sachant que le corps de la caméra peut pivoter sur lui-même (à 340°), tout comme la façade noire de l’appareil (mais dans le sens vertical).

Le mode suivi, rigolo et efficace

Voir ainsi l' »œil » de la caméra descendre de haut en bas tandis que l’appareil tourne en tout sens renforce encore cet aspect de petit robot charmant. Le suivi est efficace même si l’on constate une certaine latence dans la réaction du rob… de l’Aqara, ce qui fait que le suivi peut être perdu si la personne se déplace trop vite devant la caméra. L’Aqara Camera Hub G3 peut aussi reconnaitre un visage et suivre une personne uniquement s’il la reconnait. Bien vu aussi la fonction Cruise qui donne la possibilité de sélectionner un mouvement constant (rotation lente et continue de la caméra).

Une app dédiée très riche en fonctions

Sinon, il reste toujours possible de faire pivoter l’appareil directement via le mini pad virtuel de l’app, en « swipant » sur l’écran de surveillance ou bien encore avec une télécommande tierce à infrarouge. Bien entendu, l’utilisateur peut enregistrer des vidéos de surveillance ou des captures, soit sur le cloud soit sur la carte microSD (s’il y en a une d’installée). Les historiques des captures, des vidéos et même des logs (tout ce qui a été fait à partir de l’app) sont aussi consultables sur l’app. La fonction interphone marche aussi sans soucis (léger phénomène d’écho ceci dit) et bien sûr, on peut être notifié à distance quand quelque chose se passe devant la caméra (reconnaissance d’une personne dans la maison par exemple). Bref, ça regorge littéralement de fonctions et l’on pourrait certainement y passer la nuit à tout recenser.

Et puisque l’on parle de nuit, il faut noter que le mode vision nocturne ou en condition de faible luminosité reste tout à fait correct. Il est même possible de piloter la cam avec des gestes simples (face caméra bien sûr), une fonction qu’il ne nous semble pas avoir déjà vu ailleurs sur ce type d’appareil. La compatibilité Apple HomeKit (vidéo en 1080p), la prise en charge du pont Zigbee 3.0, d’Alexa ou de Google Assistant, les sonneries personnalisables complètent ce très riche panel de spécifications.

Le hub ZigBee 3.0 permettra d’insérer l’Aqara Camera Hub G3 dans un ensemble conencté avec d’autre produits du fabricant (détecteur de mouvement, moteur de volet, detecteur de porte, capteur de temeprateur, prise, interrupteur,…). Vous devrez la relier au Wi-Fi chez vous (y compris sur la bande des 5 GHz), ce qui se fera via l’app du fabricant

Conclusion : une petite cam séduisante et ultra complète

Mignonne, compacte, efficace et franchement amusante à utiliser, l’Aqara Camera Hub G3 a surtout la grande qualité d’en proposer beaucoup (on ne va pas refaire la longue liste), et ce pour un tarif somme toute très raisonnable. Cette avalanche de fonctions fait de l’Aqara Camera Hub G3 une caméra domestique multi-usages, aussi à l’aise dans un grand salon que dans la chambre de bébé ou bien encore pour surveiller à distance ses animaux de compagnie lorsqu’on est parti en week end. Une belle surprise.

La Aqara Camera Hub G3 est disponible sur Amazon au prix de 89,99€ en ce moment (du 6 mai au 20 mai) au lieu de 120€. Tous les autre produits du fabricant sont disponibles sur sa page Amazon.