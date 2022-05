Meta : le casque de réalité mixte Cambria pourrait coûter deux fois plus cher que le Meta Quest 2

Avec un an de retard sur le calendrier initial, Meta présentera cette année son casque de réalité mixte Cambria (nom provisoire). Si le recoupement des rumeurs et des leaks de chez Meta nous ont permis d’en savoir un peu plus concernant les specs du bouzin – lentilles Pancake micro-OLED, résolution un peu au delà des 2000 x 2000 pixels par œil, vrai système Passthrough/AR avec affichage couleur, manettes à recharge par induction – le casque XR conçu pour les Pros est encore loin d’avoir livré tous ses secrets.



Le site The Information a pu glaner quelques infos supplémentaires. Le casque Cambria serait ainsi considéré comme un « Chromebook ou un laptop pour le visage » selon l’une des personnes proches du dossier, en référence au fait que le casque pourrait lancer des outils et des services en ligne plutôt que des applications natives (du pur cloud en somme…). L’autre info concerne le prix, et ça pique pas mal. The Information nous annonce en effet un tarif de 799 dollars.. à minima, Meta ne s’interdisant pas un prix sensiblement supérieur (après tout, c’est pour les pros).

Heureusement, Meta travaillerait sur une seconde version du Cambria pour 2024, nom de code Funston, qui on l’espère sera un peu plus accessible. En outre, deux casques XR réellement meilleurs marchés (noms de code Stinson et Cardiff) seraient commercialisés respectivement en 2023 et 2024.