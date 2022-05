Décès de Robert Krakoff, co-fondateur de Razer et créateur de la première souris gaming

Surnommé Razerguy, Robert Krakoff, co-fondateur de Razer et incidemment principal créateur de la première souris gaming, est décédé la semaine dernière à l’âge de 81 ans. En 1999, Robert Krakoff dévoile la Razer Boomslang, la toute première souris gaming de l’histoire de l’informatique. 6 ans plus tard, il co-fonde la société Razer sur les décombres de Kärna, l’ entreprise à l’origine de la Boomslang et inventrice d’un procédé opto-mécanique capable de suivre les mouvements du curseur d’une souris avec une précision de 2000 dpi.

We are saddened by the passing of Co-Founder and President Emeritus, Robert Krakoff, known by everyone as RazerGuy. Robert’s unwavering drive and passion for gaming lives on and continues to inspire all of us.

Thank you Rob, you will be missed. pic.twitter.com/2HKNcFaOj2

— R Λ Z Ξ R (@Razer) April 28, 2022