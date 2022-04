Mars : Ingenuity photographie le site d’atterrissage de Perseverance

Ingenuity a bouclé la boucle. Le petit drone-hélico de la NASA est revenu au point de départ où tout a commencé, le 18 février 2021. Ce jour là, le rover Perseverance a entamé sa descente vers le cratère Jezero porté par une capsule et son parachute. Ingenuity a survolé et photographié la zone de l’atterrissage, et les épaves sont toujours là. Le site ressemble à vrai dire à cs images de la S.F, restes de vaisseaux rongés par les années et égarés sur des planètes mystérieuses. Ici, il s’agit « juste » de Mars, mais finalement, l’impression d' »ailleurs » est toujours intacte malgré la multiplication des missions.



Au delà de la beauté étrange de ce cliché, la NASA espère en retirer des informations cruciales concernant les conditions de l’atterrissage, et ainsi améliorer les futures missions sur la planète rouge. Ces données se rajoutent aux impressionnantes vidéos de l’atterrissage filmées à partir du Rover en descente et de la capsule située juste au dessus.