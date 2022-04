YouTube lance son système de pourboires (Super Thanks) en France

Super Thanks, alias le système de pourboire de YouTube débarque cette semaine dans 68 nouveaux pays, dont en France. Le service a été annoncé pour la première fois l’année dernière, avec d’abord une disponibilité aux États-Unis.

Arrivée des pourboires sur YouTube en France

Le Super Thanks n’est pas à confondre avec le Super Chat. Ce dernier permet à un utilisateur qui regarde un live sur YouTube de débourser une certaine somme d’argent pour que son commentaire soit mis en avant, afin que le YouTubeur puisse le repérer. Une partie de la somme d’un Super Chat va dans les poches sur YouTubeur. L’idée est similaire avec Super Thanks (YouTube prend 30% de commission), sauf que cela concerne ici les vidéos « classiques » et non les lives.

Là aussi, un Super Thanks se démarque avec le commentaire qui sort du lot. Il y a également un GIF en tant que bonus. Le prix est entre 2 et 50 dollars. Les prix français ne sont pas communiqués, mais il est fort possible que ce soit entre 2 et 50 euros.

Les YouTubeurs qui veulent la nouveauté doivent activer le support des Super Thanks depuis leur espace YouTube Studio. Il s’agit d’un simple réglage, ils n’ont rien de particulier à configurer. Aussi, un élément important est qu’ils fassent partie du programme YouTube partenaire. Celui-ci permet d’afficher des publicités pendant les vidéos et d’être rémunéré.